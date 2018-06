REAL MADRID, KOVACIC: "VOGLIO GIOCARE DI PIU'"

3 giugno 2018

Kovacic ha aperto al suo addio al Real Madrid: "Futuro? Credo che giocherò di più, se non sarà al Real sarà da qualche altra parte. È un momento della mia carriera in cui ho bisogno di giocare. Se ho ricevuto offerte? Sono sotto contratto con il Real Madrid, non voglio parlare di altre squadre". Il croato piace a Juventus e Inter (questo, nel caso, sarebbe un ritorno).