REAL MADRID, IL FLAMENGO RIVUOLE VINICIUS

06/09/2018

È stato il giovane talento più pagato dell'ultima sessione di calciomercato, eppure non sta trovando spazio in prima squadra. Vinicius, infatti, sta giocando solo nel Real Madrid Castilla in Segunda B, con sporadiche panchine in Liga con i Blancos. Per questo motivo il Flamengo, che lo ha venduto alla squadra di Julen Lopetegui per 46 milioni di euro, lo ha chiesto in prestito per gennaio.