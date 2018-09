REAL MADRID, IDEA CUTRONE

03/09/2018

Il gol decisivo di Patrick Cutrone in Milan-Roma non è passato inosservato dalle parti di Madrid. Secondo Don Balón, il Real è sulle tracce dell'attaccante rossonero: sarebbe lui il rinforzo in attacco chiesto da Julen Lopetegui al presidente Florentino Perez per la sessione invernale del calciomercato.