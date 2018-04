Real Madrid, doppio incontro tra Florentino Perez e il padre di Neymar

28 aprile 2016

Il Real Madrid ha da tempo nel mirino l'acquisto di Neymar e, nonostante la stella del Brasile abbia scelto il Barcellona, l'ossessione di Florentino Perez non è mai passata. Secondo quanto riporta il Confidencial, il presidente dei Blancos ha incontrato in ben due occasioni Neymar Sr che cura gli interessi del figlio. Secondo le indiscrezioni della stampa spagnola al verdeoro non dispiacerebbe l'idea di un passaggio al Real.