REAL MADRID, COURTOIS: "SONO VENUTO QUI PER STARE PIÙ VICINO AI MIEI FIGLI"

08/09/2018

"Questo mi fa sentire triste, non sanno tutta la verità". Sono le parole di Thibaut Courtois e sono rivolte ai tifosi del Chelsea, arrabbiati per il suo passaggio al Real Madrid. Il portiere belga ha quindi spiegato in un'intervista a SkySports uno dei motivi principali che lo hanno fatto tornare a Madrid, sponda Blancos, dopo essere diventato uno dei migliori portieri del mondo con la maglia dell'Atletico. "Volevo stare più vicino ai miei figli, lo avevo deciso già a marzo", ha detto Courtois, ricordando che nella capitale spagnola vive la sua ex moglie con i due figli.