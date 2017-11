REAL MADRID: BALE VIA IN ESTATE

13 novembre 2017

Secondo quanto riferito da As, il Real Madrid avrebbe definitivamente deciso di cedere Gareth Bale dopo l'ennesimo infortunio muscolare subito in questi giorni. I problemi fisici hanno infatti più volte frenato l'avventura del gallese con i Merengues, che in estate si libereranno del giocatore ma in cambio chiedono una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Possibile e probabile che nel futuro di Bale ci sia nuovamente la Premier League.