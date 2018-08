REAL, LOPETEGUI: "VIA DUE PORTIERI"

18/08/2018

"Il mercato non dipende da noi, vincere le partite sì": così il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, alla vigilia dell'esordio in Liga, domani contro il Getafe al Bernabeu a proposito delle indiscrezioni che vorrebbero i 'blancos' pronti ad acquistare. "I calciatori importanti sono quelli che ho qui" ha aggiunto. Sui portieri: "Non resteranno in 5 (Courtois, Navas, Casilla, Lunin e Luca Zidane, ndr), alla fine saranno 3. Prenderemo le decisioni quando sarà il momento".