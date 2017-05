REAL, L 'AGENTE DI BENZEMA INCONTRA L'ARSENAL

1 maggio 2017

L'Arsenal fa sul serio per Karim Benzema, accostato anche al Milan. Secondo quanto riporta l'Express, l'agente dell'attaccante del Real Madrid avrebbe incontrato i dirigenti dei Gunners per discutere di una possibile cessione. L'Arsenal sarebbe infatti pronto a offrire una cifra intorno ai 55 milioni di euro per il cartellino del francese.