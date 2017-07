REAL, KOVACIC PUO' PARTIRE

25 luglio 2017

Don Balon riporta il malumore di Mateo Kovacic: lo spagnolo, infatti, avrebbe parlato con Zidane ribadendo la volontà di lasciare il Real Madrid qualora non dovesse avere spazio. "O gioco o vado via" avrebbe detto il croato al suo tecnico lasciando speranze a Inter e Napoli di riportarlo in Italia.