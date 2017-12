REAL, KANE IL SOGNO PER l'ATTACCO

31 dicembre 2017

Da Harry Kane a Mauro Icardi, il Real Madrid vuole a tutti i costi rinforzare il suo attacco viste le ultime deludenti prestazioni di Karim Benzema. Così As ha elencato i cinque obiettivi di Florentino Perez in vista del mercato della prossima stagione. Fra di loro c'è anche il centravanti e capitano dell'Inter, Icardi. Secondo As, però, "le fonti del Madrid dicono che le voci del presunto interesse sono messe in giro dal suo agente, nonché compagna, Wanda Nara per ottenere un migliore contratto". L'obiettivo numero 1 del Real per la prossima stagione è in realtà Eden Hazard, il talento belga del Chelsea che più volte ha ricambiato l'apprezzamento della squadra spagnola. Hazard non sarebbe però il sostituto di Benzema, per caratteristiche, come anche Neymar altro sogno di Perez. Perfetti, invece, per giocare al centro dell'attacco del Real sarebbe Harry Kane. Il centravanti del Tottenham si sta imponento a suon di gol e dalla sua ha anche la giovane età: 24 anni. Ha meno appeal, ma non certo meno talento Robert Lewandowski. Il bomber polacco del Bayern è da anni un obiettivo dei merengue, ma a 29 anni potrebbe aver perso ormai il treno giusto.