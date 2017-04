REAL, FOLLIE PER DYBALA E BONUCCI

24 aprile 2017

E' tempo di finali e 'volate' nei vari campionati e coppe, ma i club guardano anche al mercato in vista della prossima stagione, perché i tempi giusti per muoversi sono adesso. Ecco allora che il valzer delle trattative è in pieno fermento, e dalla Spagna arrivano 'rumors' su un deciso interessamento del Real Madrid per Paulo Dybala e Leo Bonucci: per averli il presidente 'merengue' Florentino Perez è pronto a dare alla Juve ISco, Morata e un sostanzioso assegno. Il fatto che però i bianconeri non abbiano gran bisogno di soldi non faciliterà l'eventuale trattativa. Tutto questo senza dimenticare che Dybala, il quale ha appena rinnovato con i campioni d'Italia, piace molto anche al Barcellona.