REAL: ENTOURAGE CR7 "FINO AL 31 PUO' SUCCEDERE DI TUTTO"

23 agosto 2017

"Il futuro di Ronaldo? Per ora è solo concentrato sul lavoro. È arrabbiato per le cinque giornate di squalifica e sta lavorando lo stesso con la squadra come sempre, ma non possiamo garantire se lui rimarrà o se ne andrà". Con queste parole provenienti dall'entourage di Cristiano Ronaldo il quaotidiano El Pais riporta di attualità i presunti 'mal di pancia' del fuoriclasse portoghese. "Vedremo cosa succederà da qui al 31 agosto", spiegano ancora dal suo entourage. Dal Real Madrid, però, assicurano che "non c'è alcun dubbio che resterà".