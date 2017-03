REAL E CHELSEA PUNTANO ALEX SANDRO

22 marzo 2017

L'ottima stagione di Alex Sandro non è passata inosservata ai grandi club d'Europa. Stando ad Abola, infatti, Real Madrid e Chelsea starebbero pensando all'opportunità di presentare una mega offerta alla Juve per il terzino brasiliano. In particolare, i due club sarebbero pronti a mettere sul piatto almeno 45 milioni di euro.