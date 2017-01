REAL E BARCELLONA SU UN TALENTO DELLO SPEZIA

26 gennaio 2017

Abdullahi Suilemani, attaccante classe 1998 dello Spezia, è uno dei talenti emergenti più promettenti della Serie B. In realtà il nigeriano non ha ancora esordito con la squadra ligure ma con la Primavera è protagonista con 5 reti in 13 partite e tante giocate strablilianti. Prestazioni che avrebbero colpito addirittura Real Madrid e Barcellona che si sfidano per non lasciarsi scappare il patrimonio dello Spezia. Lo riporta goal.com.