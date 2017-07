REAL, DANILO AL CITY PER 30 MILIONI

22 luglio 2017

Via libera per il trasferimento di Danilo al City. L'indiscrezione è di Marca, il club inglese e il Real Madrid hanno trovato la scorsa notte l'accordo per il passaggio alla corte di Guardiola del laterale brasiliano. Il Real incasserà 30 milioni di euro più 5 di bonus, con l'ex giocatore del Porto che firmerà un contratto quinquennale con la squadra di Manchester.