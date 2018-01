REAL, "CEBALLOS VUOLE TORNARE AL BETIS"

13 gennaio 2018

L'avventura di Dani Ceballos al Real Madrid potrebbe essere già giunta al capolinea. Il 21enne centrocampista, premiato come miglior calciatore degli ultimi Europei Under 21, è rimasto ancora fuori dalla lista dei convocati dei blancos e si fa largo la possibilità di cessione già in questa sessione di mercato. In merito si è espresso il tecnico del Betis, Quique Setién: "Prima che partisse gli dissi che sarebbe stato bellissimo firmare per il Real Madrid ma allo stesso tempo che ci sarebbero state delle difficoltà nel giocare. Dani vuole giocare, c'è una Coppa del Mondo alle porte ed è una situazione. Lui vuole venire a darci una mano e per noi sarebbe molto bello" ha commentato. Il regolamento della Liga, però, impedisce a un giocatore nella stessa stagione sportiva di tornare nel club che l'ha ceduto.