REAL, C'E' SALAH NEL MIRINO

10 gennaio 2018

Zidane continua a ripetere che a gennaio non serve nessuno, ma in casa Real stanno pensando di rispondere al colpo Coutinho con un altro colpo: Mohamed Salah. L'egiziano sta incantando al Liverpool e i blancos lo considerano tra i giocatori più importanti in circolazione. Al momento non è stata intavolata alcuna trattativa, ma presto il Real potrebbe muovere le prime pedine per portare l'ex attaccante della Roma a Madrid.