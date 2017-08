REAL, C'E' L'ACCORDO CON MBAPPE'

4 agosto 2017

Dopo il colpo Neymar, firmato Psg, è in arrivo un altro acquisto folle sull'asse Francia-Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo As, il Real Madrid avrebbe infatti raggiunto l'accordo con Kylian Mbappé al termine di un incontro con il giocatore e suo padre. Resta da trovare, e non è affatto facile, l'intesa con il Monaco che chiede per Mbappé tra i 180 milioni e i 200 milioni.