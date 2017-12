REAL, BENZEMA VERSO L'ADDIO

25 dicembre 2017

Potrebbe essere l'ultima stagione di Karim Benzema con la maglia del Real. Il feeling tra il club blanco e l'attaccante francese, in crisi in questa prima parte dell'anno, non è più quello di una volta e le strade sembrano destinate a dividersi nella prossima estate. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. Da tempo il Real sta tra l'altro dando la caccia a un centravanti e ha messo, tra gli altri, Mauro Icardi nel mirino