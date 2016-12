REAL, ASSALTO A COURTOIS

21 dicembre 2016

Il Real Madrid prepara l'assalto a Thibaut Courtois, portiere del Chelsea, dopo che il Tas gli ha dato via libera per il mercato dell'estate 2017. Secondo 'Onda cero', il primo obiettivo della 'Casa blanca' è l'estremo difensore belga, che in Spagna ha già giocato nell'Atletico Madrid.