REAL, ACCORDO PER IL RINNOVO DI ISCO

25 aprile 2017

Secondo il quotidiano spagnolo Marca ci sarebbe già un accordo totale tra il Real Madrid e Isco per il rinnovo fino al 2022. E' prevista in estate la firma che legherà l'ex centrocampista del Malaga ai blancos per i prossimi 5 anni con un ingaggio da 6 milioni. Un prolungamento che mette la parola fine alle tante voci che volevano il giocatore lontano dalla Spagna con Juve, City e Liverpool pronte a fiondarsi su di lui.