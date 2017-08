REAL: 85 MILIONI PIU' KOVACIC PER DYBALA

7 agosto 2017

Non solo il Barcellona: anche il Real Madrid starebbe seriamente pensando a Paulo Dybala. Lo scrive il 'Mundo Deportivo', secondo cui i Blancos sono pronti a sfruttare a loro vantaggio l'interesse coltivato dai bianconeri per il centrocampista ex Inter, Kovacic. La proposta per avere Dybala, che i bianconeri valutano almeno 120 milioni di euro, comprende una cifra tra gli 80 e gli 85 milioni più, appunto, Kovacic.