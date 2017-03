RAVANELLI: "SOGNO DI ALLENARE IL MIDDLESBROUGH"

18 marzo 2017

Fabrizio Ravanelli spera di allenare il Middlesbrough. "Mi dispiace per l'esonero di Karanka, che l'anno scorso ha fatto un grande lavoro. Ovviamente mi piacerebbe diventare il nuovo allenatore del Boro, dove sogno di tornare. Non dimenticherò mai l'esperienza in Inghilterra, resterà per sempre nel mio cuore", ha detto al "Sun".