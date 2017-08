RANOCCHIA, SONDAGGIO DEL WATFORD

18 agosto 2017

Andrea Ranocchia non rientra nei piani di Luciano Spalletti e così l'Inter sta lavorando in uscita sul difensore centrale che nella scorsa stagione ha giocato nell'Hull City. E proprio dal suo ex manager, Marco Silva, è arrivato un sondaggio per portarlo al Watford. E sullo sfondo ci sarebbe anche il Burnley.