RANIERI: "SENTO LA FIDUCIA DEL CLUB"

7 febbraio 2017

"Sento la fiducia del club, non ho bisogno di chiedere, è una cosa normale. Per me è importante trovare le soluzioni giuste per i giocatori". Claudio Ranieri non si sente in bilico nonostante gli ultimi deludenti risultati del Leicester. "Non siamo in crisi, ovviamente quando non vinci c'è mancanza di fiducia - ha proseguito alla vigilia della gara di Fa Cup con il Derby - Questi giocatori sono guerrieri e sono abituati a combattere. Io rimango accanto ai soldati che sanno chi è il loro nemico".