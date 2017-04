RANIERI: "TORNEREI IN ITALIA, MA MAI ALLA LAZIO"

20 aprile 2017

Claudio Ranieri vuole tornare in pista dopo il doloroso addio al Leicester: "Voglio tornare ad allenare, mi sento un manager europeo, ma allenerei anche in Italia. Aspetto un buon progetto: lo devo sentire mio per dare il cento per cento altrimenti non accetterei. La Lazio? No, ormai sono a fine carriera, se fosse capitato all'inizio avrei accettato ma oggi, da tifoso romanista, non la allenerei".