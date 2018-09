RAKITIC: "PSG? MAI AVUTO DUBBI, SONO FELICE AL BARCELLONA"

14/09/2018

Estate da ricordare per Ivan Rakitic, vice-campione del Mondo e desiderio di mercato del Paris Saint-Germain. Intervistato da "Mundo Deportivo" il centrocampista blaugrana ha spiegato la scelta di restare in Spagna non accettando le avanches dei francesi: "Non ho mai dubitato. Erano giorni per riflettere un po' e ho capito di essere un giocatore fortunato. Sono nel miglior club del mondo, giocare al Barcellona è la cosa più bella che ci sia. Spero di restare qui ancora tanti altri anni, ho un contratto fino al 2021 e spero di poterlo prolungare".