RAIOLA: "NIANG NON VUOLE LO SPARTAK"

24 agosto 2017

"Certificato medico? Non c'è con la testa". Così a Montecarlo Mino Raiola in merito al futuro dell'attaccante del Milan Mbaye Niang. "Non so come se ne esca, cerchiamo di lavorare a questa situazione per il bene di tutti - prosegue -. Per adesso il ragazzo non vuole andare in Russia, allo Spartak Mosca, e dobbiamo rispettare la sua scelta".