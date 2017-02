RAIOLA: "LUKAKU RINNOVERA' CON L'EVERTON"

9 febbraio 2017

"Rinnoverà con l'Everton. Stiamo parlando con la società e non ci sono problemi". Con queste parole Mino Raiola ha chiarito i prossimi passi di Romelo Lukaku. L'operazione però potrebbe non influire sull'interesse della Juventus, che sta cercando un piano b in caso di partenza di Mandzukic.