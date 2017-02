RAIOLA: "LUKAKU FIRMERA' IL RINNOVO CON L'EVERTON"

9 febbraio 2017

Romelu Lukaku firmerà il rinnovo con l'Everton. E' quanto assicura l'agente dell'attaccante belga, Mino Raiola, gelando così le speranze del Chelsea. "Non ci sono problemi in questo momento tra il giocatore e il club. I colloqui sono in corso, firmerà", ha assicurato il procuratore a TalkSport.