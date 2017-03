RAIOLA: "IBRA AL NAPOLI? NO"

18 marzo 2017

Mino Raiola ha smentito Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe aperto a un futuro al Napoli. “A Zlatan piace la passione dei tifosi e la mentalità della città, ma apprezzare la città e giocare al Napoli sono due cose totalmente differenti. Non ho mai avuto contatti seri con De Laurentiis per Ibrahimovic e il Napoli non è nei nostri piani futuri, almeno fino ad oggi", ha detto l'agente dello svedese a Radio Crc.