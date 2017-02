RAIOLA: "GRANDE MILAN PER DONNARUMMA? NO, GRANDE SQUADRA"

27 febbraio 2017

"Fino a quando non vedrò la nuova proprietà e comincerò a parlare con loro non mi posso fare un'idea chiara. Se Gigio merita un grande Milan? No, merita una grande squadra". Così Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, parlando del futuro del portiere rossonero a margine della cena organizzata per festeggiare il 18° compleanno del suo assistito. "Per ora non ho sentito nessuno del nuovo Milan - ha proseguito - per me la società rossonera è rappresentata da Galliani e quindi non ho nessun elemento per parlare del nuovo Milan che verrà dopo il closing".