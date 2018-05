Raiola, estate caldissima: da Verratti a Donnarumma, tutti a caccia di nuove squadre

18 maggio 2018

Dopo diversi anni passati a dominare il mercato, per Mino Raiola la prossima estate potrebbe riservare qualche problema non previsto fino a poco tempo fa. Da Verratti a Donnarumma , oltre a Pogba e Balotelli : l'agente dovrà gestire diverse situazioni non semplici per giocatori non più così appetibili. Il centrocampista azzurro, tanto per cominciare, vuole lasciare il Psg, ma il Barcellona non è più disposto ad avvicinarsi alle cifre proposte un anno fa.

La scorsa estate i blaugrana avevano messo sul piatto circa 100 milioni di euro, arrivando poi anche a offrire 65 milioni più il cartellino di Rakitic. Tentativi sempre respinti dal Psg, che preferì tenere Verratti nonostante il giocatore volesse cambiare aria. Ora la situazione pare riproporsi, soltanto che l'ex Pescara è reduce da un'annata non troppo positiva che ne ha svalutato il prezzo mentre i francesi continuano a sparare alto. Raiola avrebbe già offerto il giocatore a Real Madrid e Barcellona, ma la risposta sarebbe stata gelida.



Probabili difficoltà anche per quanto riguarda Donnarumma, al centro del mercato l'estate scorsa mentre ora rischia di rimanere imprigionato (si fa per dire) nel ricchissimo contratto firmato con il Milan. La stagione del giovane portiere, infatti, è stata molto altalenante con un forte calo nelle ultime settimane, vedi la finale di Coppa Italia. Gigio è sempre stato seguito con attenzione dal Psg, che però non è ancora del tutto convinto e non a caso preferirebbe assicurarsi un portiere esperto come Buffon, per garantirsi certezze in vista dell'assalto alla prossima Champions League.



Raiola dovrà poi sistemare le situazioni di Pogba e Balotelli: il primo quest'anno ha avuto parecchi problemi con Mourinho, che l'ha escluso più volte dalla formazione titolare. Una frizione, quella tra il francese e il tecnico portoghese, ricomposta nelle ultime settimane ma, si sa, il mercato potrebbe riservare importanti sorprese. Infine c'è SuperMario, che nelle ultime stagioni è sempre stato forse il giocatore più difficile da piazzare per via di un carattere non così semplice da gestire: le prospettive di Raiola adesso sembrano invece essersi ribaltate rispetto al recente passato, visto che Balotelli - in scadenza con il Nizza dopo due anni pienamente convincenti - oggi è forse il giocatore con più appeal della scuderia di uno dei boss del calciomercato.