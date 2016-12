RAIOLA CONFERMA: "IBRA ALLO UNITED ANCORA UN ANNO"

21 dicembre 2016

Ibrahimovic è vicino al prolungamento della sua esperienza al Manchester United. "Ci sono grandi possibilità che rimarrà un secondo anno", ha spiegato Mino Raiola a talkSPORT. "Lo abbiamo già aggiunto questo al contratto, quindi non c'è nulla di nuovo per noi e il Manchester United - ha aggiunto l'agente - entrambe le parti sono molto felici per questo. Si tratta più di una questione di tempo, o quando piuttosto che se".