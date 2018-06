RAIOLA: "BALO A MARSIGLIA? PRESTO MA..."

17/06/2018

Mino Raiola, intervistato da RMC Sport, ha fatto il punto sul futuro di Mario Balotelli e sulla possibilità che vada in porto la trattativa con il Marsiglia: “Con l'OM ho un buon rapporto. Conosco bene il suo direttore sportivo. Riguardo Balotelli vedremo, è ancora presto. Mario può sicuramente integrarsi alla perfezione nella mentalità dell’OM. Lui è un calciatore emozionale, che dà sempre il cento per cento per la squadra in cui gioca. I marsigliesi sono caldi, proprio come Mario. Vedremo come andrà".