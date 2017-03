RÜDIGER: "STO BENE ALLA ROMA"

25 marzo 2017

Antonio Rüdiger allontana le voci di mercato, ma non esclude un ritorno in Bundes nei prossimi anni. "Adesso sono felice di giocare nella Roma - ha spiegato il difensore giallorosso -. Ma un giorno potrei anche tornare in Bundes". "D'altronde sono cresciuto a Berlino - ha aggiunto -. Roma? Mi trovo benissimo, si mangia un cibo eccezionale, ma mi piacerebbe avere un po' di privacy in più".