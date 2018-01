Quanti big in scadenza a giugno: da Sanchez, Ozil, Goretzka ed Emre Can a Balo

8 gennaio 2018

La stagione dei "saldi", dunque, è iniziata anche nel calciomercato. Lo sanno bene i top club, che si preparano a sondare le liste dei calciatori in scadenza, cercando di strappare già a gennaio accordi importanti in vista della prossima stagione. L'elenco dei giocatori che a giugno 2018 potranno cambiare maglia a parametro zero, del resto, è zeppa di big. I più ambiti sono certamente Alexis Sanchez e Mesut Ozil, seguiti da Goretzka ed Emre Can. Roba da far girare la testa. Ma le stelle di Arsenal e Liverpool sono in buona compagnia. Nell'elenco dei giocatori in scadenza, infatti, ci sono anche altri nomi importanti. Ma andiamo per ordine, passando al setaccio le liste di Serie A, Premier, Liga e Bundesliga e Ligue 1.



SERIE A

Nel nostro campionato i colpi più interessanti tra i calciatori in scadenza si concentrano in difesa e a centrocampo, con qualche eccezione. Il pezzo più pregiato è certamente De Vrij, seguito da Reina, Badelj, Asamoah, Chiellini, Barzagli, Miranda, Consigli, Santon, Masiello, Lichtsteiner, Paletta, Veloso, Ciciretti, Cerci e Matri.



PREMIER LEAGUE

Nel campionato inglese la lista dei migliori in scadenza è roba forte, con l'Arsenal che si prepara a perdere due pezzi da novanta a giugno. Sanchez e Ozil sono i top che a giugno potranno lasciare i Gunners a parametro zero (anche Wilshere è in scadenza). Nell'elenco dei big poi seguono Emre Can, obiettivo della Juve, Fernandinho del City, Ibra, Shaw e Fellaini dello United. Ma in Premier la lista delle "occasioni" per giugno è lunga e nell'elenco compaiono anche Cabaye, Sakho, Sung-Yong Ki, Aaron Lennon, Ashley Young e Yaya Touré.



LIGA

Nel campionato spagnolo l'elenco dei calciatori in scadenza invece non presenta nomi da fa girare la testa. Con Kepa ormai destinato al Real, il pezzo più pregiato dei "parametri zero" per giugno è Juanfran, seguito da Dani Garcia, Achraf Hakimi, Szymanowski e dall'inossidabile Fernando Torres.



BUNDESLIGA

Per quanto riguarda il campionato tedesco, nell'elenco dei big in scadenza c'è un nome che emerge su tutti. Si tratta di Goretzka, obiettivo di molti top club di tutta Europa. Nella lista seguono poi Max Meyer, Mark Uth, Junozovic, Robben, Ribery, Rafinha e Subotic.



LIGUE 1

Nel campionato francese, il big in scadenza è sicuramente Mario Balotelli. Poi, tra i nomi più interessanti, spiccano Moutinho, Ben Arfa, Cardinale, Salibur e Florentin Pogba.