QUAGLIARELLA: "SE MI RICHIAMASSE IL NAPOLI? SAREBBE BELLO"

1 marzo 2017

"Se il Napoli mi richiamasse? Per me sarebbe già solamente bello se mi richiedesse. Solo se passasse per la testa di un mio ritorno, sarebbe già bello. Poi le trattative sono altre cose". Parole dell'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella in un'intervista alle 'Iene'.