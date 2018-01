PUEL: "IN ESTATE MAHREZ COSTERÀ 100 MILIONI"

16 gennaio 2018

L'ala algerina Riyad Mahrez potrebbe valere anche piu' di 100 milioni di sterline (112 milioni di euro) se lascerà il Leicester alla fine della stagione. Lo ha detto oggi il manager delle Foxes, Claude Puel. "È una speculazione e non possiamo rispondere a tutte le speculazioni con informazioni - ha risposto l'allenatore in conferenza stampa -. Forse, in estate, costerà ancora più di 100 milioni. È sempre la stessa cosa a proposito di Riyad. Sono solo voci, rumori attorno a lui e ad altri giocatori", ha aggiunto Puel a proposito di Mahrez, una delle stelle protagoniste del trionfo in Premier League per il Leicester di Claudio Ranieri nella stagione 2015/2016.