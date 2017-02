PSG, VERRATTI: "BARCELLONA? UN SOGNO"

13 febbraio 2017

Marco Verratti non ha nascosto che il Barcellona sia uno dei suoi sogni. "Credo che qualunque calciatore aspiri a giocare nel Barcellona. Al momento sono in un grande club con un grande progetto, ma il Barcellona è il più grande club al mondo e con giocatori come Messi, Neymar e Suarez davanti tutto può cambiare in un secondo", ha detto ad As.