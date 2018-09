PSG, TUCHEL BLINDA RABIOT: "INDISPENSABILE"

11/09/2018

Milan e Juventus possono mettersi l'animo in pace, Rabiot non lascerà Parigi, la conferma arriva direttamente dal suo allenatore Thomas Tuchel, che hai microfoni di RMC Sport ha dichiarato: "Adrien mi piace molto, ha sempre dato tutto per il Psg. Può adattarsi a qualsiasi sistema di gioco e, se sta bene fisicamente, è essenziale per il nostro calcio. Ha grande potenziale e inoltre è un prodotto del nostro settore giovanile".