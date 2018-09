PSG, THIAGO SILVA TORNA IN SERIE A?

21/09/2018

La storia d'amore tra Thiago Silva e il Psg potrebbe essere vicina ai titoli di coda: secondo quanto riportato da Le10Sport, se il club francese non gli rinnoverà il contratto (in scadenza nel 2020), il difensore brasiliano potrebbe salutare Parigi e nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in Serie A, con Milan, Juventus, Roma e Napoli che sarebbero interessate. L'unico vero scoglio per un ritorno in Italia, sottolinea il quotidiano francese, sarebbe rappresentato dall'elevato ingaggio dell'ex rossonero.