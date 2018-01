PSG, THIAGO SILVA: "PASTORE INDISPENSABILE"

24 gennaio 2018

Intervistato da O Globo, il difensore e capitano del Paris Saint-Germain Thiago Silva ha parlato di Javier Pastore. Non ci sono problemi di divisioni in seno al nostro spogliatoio, provo sempre un grande affetto per Pastore - ha detto l'ex Milan - Il Flaco è indispensabile per la nostra squadra".