PSG, SI TRATTA DANILO PEREIRA

23 luglio 2017

Danilo Pereira è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il giocatore del Porto sarebbe infatti il primo obiettivo del club francese per rinforzare il centrocampo. Stando ad A Bola, per acquistare il 25nne portoghese, il Psg potrebbe non dover sborsare i 60 milioni della clausola di rescissione.