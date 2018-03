Psg, Raiola offre Verratti al Barcellona

14 marzo 2018

Dopo aver bloccato ogni possibile trattativa l'estate scorsa, il Psg ora sembra disposto ad avviare i colloqui per la cessione del giocatore azzurro, anche alla luce della necessità di fare cassa per venire incontro alle esigenze del fair play finanziario. Il 'sacrificato' potrebbe dunque essere proprio Verratti, considerato dai parigini non più un intoccabile. Del resto, l'italiano in passato in più di un'occasione è stato accostato al club blaugrana e Raiola intende fare leva su tale interesse per apparecchiare il trasloco.



Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, sarebbe disposto a privarsi di Verrati per meno di 100 milioni di euro anche se, per adesso, dai piani alti dei catalani Raiola si è sentito rispondere che il giocatore non interessa più. Con l'ingaggio di Arthur, bloccato per l'estate, il Barcellona è convinto di avere già in casa il rinforzo ideale per il centrocampo ma a giugno, come in ogni sessione di mercato, potrebbero modificarsi parecchi scenari anche perché - dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Real Madrid - l'incompiuta avventura del centrocampista in Francia sembra giunta quasi al capolinea.