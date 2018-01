PSG, PROMESSA AL KHELAIFI: NEYMAR AL REAL CON LA CHAMPIONS

26 gennaio 2018

L'ultima indiscrezione su Neymar arriva da un giornalista brasiliano di Goal.com che avrebbe rivelato la condizione posta dal presidente del Psg Al-Khelaifi al brasiliano per lasciarlo andare al Real Madrid a fine stagione: "Se riuscirai a vincere la Champions con il Psg ti prometto che ti darò il via libera per andare dove vuoi".