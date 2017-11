PSG, PASTORE: "RESTARE SINO A FINE STAGIONE? SI', MA..."

5 novembre 2017

Javier Pastore non ha chiuso a un addio al Psg e le sue parole sono state ascoltate anche da Milan e Inter, che lo vorrebbero riportare magari già a gennaio. "E' difficile ritagliarsi uno spazio tra i titolari, in estate sono arrivati grandi calciatori al Psg. Nell'ultimo anno e mezzo ho avuto degli infortuni che mi hanno penalizzato, non è dipeso dalle scelte dell'allenatore. Non so se resterò a Parigi fino al termine della stagione: credo di sì, anche perché adesso mi sento importante per questo club", ha detto dopo il 5-0 all'Angers.