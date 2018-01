PSG, PASTORE ASSENTE PER "MOTIVI PERSONALI"

4 gennaio 2018

Il Paris Saint-Germain spegne sul nascere le voci che nelle ultime ore stavano circolando a commento dell'assenza di Pastore dal campo di allenamento nel giorno della ripresa degli allenamenti. Il club parigino ha giustificato la situazione spiegando che il trequartista argentino, che attende di conoscere il suo futuro da qui a fine mese (l'Inter resta alla finestra), non ha risposto alla convocazione per 'motivi personali' e ha potuto godere di un giorno di riposo in più su autorizzazione della società. Lo riporta l'Équipe.