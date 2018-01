PSG - PASTORE ASSENTE, EMERY FURIOSO: "DOVRA' SPIEGARE IL MANCATO RIENTRO"

5 gennaio 2018

Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, non è riuscito a nascondere la sua delusione per i ritardi ingiustificati di Edinson Cavani e Javier Pastore che hanno saltato i primi due allenamenti previsti dopo le vacanze. "sono in ritardo rispetto all'inizio della seduta con il gruppo, ascolterò entrambi, aspetterò e ascolterò le loro argomentazion. Entrambi, comunque, dovranno certamente spiegare anche al club il perchè di questo comportamento". Cavani potrebbe rientrare ad ore, mentre secondo l'Équipe per Pastore non è stata annunciata nessuna data per il rientro. L'Inter vigila.