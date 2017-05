PSG, NON TRAMONTA L'IDEA WENGER

3 maggio 2017

Il rapporto con Unay Emery non è mai decollato e la difficile stagione che sta vivendo il Psg potrebbe convincere il club parigino a salutare il tecnico ex Siviglia. Per la panchina torna di moda il nome di Arsene Wenger, che sarebbe la prima scelta dello sceicco Al Khelaifi nel caso in cui l'allenatore francese decidesse di lasciare l'Arsenal, con cui ha vissuto un'annata tormentata.